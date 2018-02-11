Пельмени, мясо, мороженое: кандидаты в президенты увлеклись едой

На президентских выборах 18 марта в бюллетенях для голосования россияне увидят восемь фамилий. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще шесть кандидатов, которые собирали подписи в свою поддержку. Следующий этап — официальная агитация в средствах массово информации — стартует через неделю. Пока же у всех — поездки и встречи с избирателями.

Легендарные подвалы Абрау-Дюрсо. Они появились еще в XIX веке. Игристые вина отсюда поставлялись в том числе и для императорского двора. После революции бывшее имение стало винодельческим совхозом, где освоили выпуск уже советского шампанского. Предприятие менялось вместе со всей страной. В последние годы появились новые сорта, технологии. Но это зимой в Абрау-Дюрсо все разговоры — в основном о предстоящих выборах.

Бориса Титова здесь представлять никому не надо, но в этот раз он встречается с виноделами не как собственник и управленец. Кандидат в президенты рассказывает сотрудникам, что опыт Абрау-Дюрсо должен стать примером для всей страны. Виноградники тянутся, кажется, горизонта, но сегодня и этого мало.

"Хотелось бы, чтобы так же было на многих других проектах в России, но, к сожалению, сегодня условия не дают развиваться многим проектам. Та стратегия роста, которую мы подготовили, — это и есть четкий план, чтобы экономика страны развивалась вот такими проектами, а не только за счет экспорта нефти, чтобы предприниматели чувствовали себя уверенно, а люди жили лучше. Вся стратегия роста — это прежде всего о людях", — отметил Борис Титов, кандидат на пост президента РФ от "Партии Роста".

Хотя Титов еще несколько лет назад доверил управление предприятием своему сыну Павлу, Абрау-Дюрсо все равно для политика больше, чем просто актив, — теперь он, коренной москвич, решил осесть там окончательно и даже подал документы на регистрацию, чтобы и налоги платить по месту новой прописки, где так берегут традиции. Есть даже свой музей. Вот уникальные бутылки, которым уже больше века. Рядом — советская эпоха. Но в Краснодарском крае производить умеют не только вина. Местное мороженое продается по всей стране. Кандидат в президенты тоже не удержался — попробовал.

Борис Титов — на юге России. График расписан по минутам. Тем более что в программе поездки не только крупные города, но и небольшие. Вот, например, 40-тысячный Кореновск, примерно 60 км от Краснодара. Местный молочно-консервный комбинат считается одним из старейших в регионе. Его сотрудникам Титов намерен представить свою программу и рассказать, как он собирается защищать отечественный бизнес.

Предприятие одновременно инспектируют сразу несколько ведомств, рассказывает бизнес-омбудсмен. Чтобы экономика могла свободно дышать, необходимы изменения, сравнимые по масштабам со столыпинскими.

"Столыпин — это самая успешная экономическая реформа не только в России, но и в мире. Он был премьером пять с половиной лет, но за это время он кардинально изменил страну. Кроме того, что мы заняли первое место по сельскому хозяйству в мире, мы росли как промышленность по 8%. А где наша промышленность сегодня? Мы за этот период увеличили на 29% население России", — сказал Титов.

Кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин тоже пробует отечественную продукцию. В Рязани. Чтобы добиться успеха, ставку нужно делать на новые технологии, будь то сельское хозяйство или космос, говорит Сурайкин. Вот "товарищ Максим", как называют его однопартийцы, — на выставке в Музее космонавтики в Москве. Советские агитплакаты, символы эпохи, призывающие к освоению космоса, актуальны и сегодня, уверены "Коммунисты России".

"Мы должны понимать, что, вложившись в эту индустрию, получим рабочие места, развитие технологий, международное доминирование. Космическая отрасль является одной из важнейших оборонно-промышленных областей, которой нужно заниматься предметно, в ручном режиме", — считает Сурайкин.

Другой левый кандидат — Павел Грудинин — о судьбе отечественного машиностроения рассуждает в Нижнем Новгороде, на заводе, где производят электронагреватели. Чтобы отрасль перестала буксовать, должна измениться государственная политика. Тезис применим и к сельскому хозяйству — он звучит на конференции производителей саженцев "Питомники России: стратегии развития".

"Прежде всего государство должно изменить экономические условия и сделать их такими, чтобы мы были конкурентоспособны. А если это произойдет, у нас с вами все получится. Хотя у нас нет кадров. Агрономы, которые выходят из институтов, вообще их применить не могут, их по новой приходится переучивать. Наша главная задача — чтобы государство поменяло свою экономическую политику и сделало так, чтобы мы с вами были конкурентоспособны и успешны, как голландцы, немцы и все остальные", — уверен Грудинин.

Он подчеркивает: от ответа не уходит. Хотя на одной из встреч кому-то из находившихся в зале показалось иначе. На какие вопросы отвечать, кандидат Грудинин выбирает сам.

"О какой испанской недвижимости пишут СМИ? Да об обыкновенной. У меня ребенок очень хорошо зарабатывает. Но дело в том, он взял кредит и купил. Но, кстати, давайте сейчас поговорим про другое. Я тут рассказывал, почему у меня зарубежные счета. А я хочу, чтобы подняли руки те, кто доверяет нашим российским банкам. Видите, сколько рук", — сказал Грудинин.

Та самая недвижимость в Испании. Кадры, сделанные журналистами телеканала "РЕН-ТВ". Двухэтажный особняк отделан в светлых тонах. От проезжей части его отделяет довольно высокая ограда. Видна помпезная балюстрада. Перед домом — огромный бассейн.

Некоторые вопросы действительно могут стать неудобными. Например, от бывших сотрудников ЗАО "Совхоз имени Ленина", которые обратились в Мособлдуму. Люди утверждают, что их обманули, лишив права на землю, и передали депутатам документы.

Оказалось, что обманутыми считают себя не только пайщики. Некоторые работники ЗАО получили квартиры по договору коммерческого найма – с правом последующего оформления в собственность – и в 2012 году должны были стать полноправными хозяевами. Но за два года до этого остались без работы и на улице.

"Мою должность сократили, меня уволили. И мы остались, что называется, ни с чем. Денежные средства и имущество удерживаются по сей день Грудининым Павлом Николаевичем", — сказал один из бывших работников совхоза.

На встречах Грудинина — и с журналистами, и с потенциальными избирателями – по-прежнему одна из самых актуальных тем — это его зарубежные счета. История тянется уже второй месяц. Сначала была информация о пяти австрийских счетах, потом еще о двух швейцарских.

"О своих зарубежных счетах я уведомил Налоговую инспекцию в марте и в июле этого года. Я их открыл, никогда я ничего не скрывал, другое дело, что в соответствии с выборами в законодательство ты имеешь право уведомить несколько позже, потому что ты должен их закрыть. Поскольку я узнал о том, что выдвигаюсь в президенты только 23 декабря, а с 24-го в Европе выходные, я получил документы несколько позже, о чем уведомил нашу любимую Центральную избирательную комиссию, не нарушив ни одного закона", — пояснил Грудинин.

"Грудинин не может закрыть все счета. То есть у человека миллиарды за рубежом, и он идет от Коммунистической партии. Он вспоминает Сталина, но Сталин его бы первым поставил к стенке. Потому что ограбили наших крестьян. Деньги там находятся. Поэтому Грудинина надо снять с выборов за то, что он скрывает счета за границей. Закрыл? А где деньги? Закрыл в одном банке, открыл в другом", — уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Кандидат от ЛДПР прилетел в Волгоград. Вместе с партийцами Жириновский на Мамаевом кургане почтил память всех защитников Сталинграда.

А вот уже Самара, где прямо в аэропорту политику показывают отечественную автоновинку и разговор заходит о будущем автопрома и доступности российских машин.

Об эпохе тотального дефицита Жириновский вспоминает в Екатеринбурге, давая мастер-класс по лепке пельменей.

На продовольственной выставке "Продэкспо" Жириновский блеснул умением жарить мясо. Но питание должно быть правильным, особенно для малышей, подчеркнул кандидат в президенты, посещая один из столичных детских садов.

Несмотря на разгар кампании, еще один кандидат — Ксения Собчак — улетела в США. Кандидат в Президенты России посетила молитвенный завтрак президента США Трампа — мероприятие благотворительное, и уж точно не политическое — а также выступила в Центре стратегических исследований с докладом.

"Я активно занимаюсь своей президентской кампанией, но, несмотря на это, я приехала сюда на несколько дней, потому что действительно считаю, что отношения между нашими странами очень важны. Это то, что нам стоит обсудить, попытаться найти верное направление и взаимное решение для обеих наших стран", — считает Собчак.

Поездку в Штаты она использует как повод для критики политического устройства России. "У оппозиции в России нет возможности выступать в СМИ, поскольку все они принадлежат государству. Единственный способ поддерживать связь — Интернет и один телеканал. Но все это не позволяет нам выйти на широкую аудиторию", — сказала Собчак.

Американская пресса ее поездку комментирует сдержанно. А некоторые параллели, выстроенные журналистами, кандидата в президенты, кажется, раздражают. "Я — политический журналист и работала в этой сфере более 10 лет, не знаю, кто придумал про Пэрис Хилтон, но это не имеет ничего общего со мной. Ваша пресса должна быть внимательнее к тому, что она говорит. Я делаю сюжеты на разные темы российской жизни, и именно такой меня знают люди в России, а не звездой шоу-бизнеса. Это было 20 лет назад", — отметила Собчак.

Другой кандидат в президенты — Сергей Бабурин — вручил удостоверения всем доверенным лицам, которые будут продвигать его позицию. Один из пунктов программы — навести порядок в сфере ЖКХ.

"Мы должны покончить со спекуляцией в жилищно-коммунальном хозяйстве, чтобы все расходы по коммунальному ремонту государство взяло на себя, перестало перекладывать это на людей. Как это сделать? Конечно, отказавшись от сегодняшней неолиберальной гайдаровской еще политики. Мы должны идти к восстановлению нормальных условий жизни, к уничтожению бедности, в которую ввергли миллионы людей. Мы не должны бояться богатых, но мы должны презирать тех, кто живет на украденное, на ворованное, на нечестно присвоенное", — заявил Сергей Бабурин, кандидат на пост президента РФ от партии "Российский общенародный союз".

Бабурин, несмотря на предвыборную кампанию, находит и время для дел духовных. Он принял участие в богослужении в храме Преподобного Феодора Студита и Смоленской иконы Божьей Матери.

Другой кандидат — Григорий Явлинский — особое внимание уделил студенчеству и преподавателям вузов. Политик прилетел в Ростов-на-Дону, где ему самому пришлось вспомнить студенческие годы. В Институте философии и политологии доктору экономических наук предложили снова сдать экзамен и тянуть билеты с вопросами. Выступая перед аудиторией, кандидат от "Яблока" много говорил о роли государства.

"Нужно очень серьезно отнестись к тому, что происходит в нашей стране и что в ней нужно сделать. Суть того, что нудно сделать: серьезно, самым решительным образом изменить политику, экономическую, внутреннюю, внешнюю, таким образом, чтобы ближайшие 4-5 лет в России появились новые основания роста, развития, которые в нашей стране, безусловно, существуют, надо только их найти, взять, чтобы они заработали", — подчеркнул Явлинский.

А так выглядит удостоверение еще одного официально зарегистрированного кандидата в президенты — Владимира Путина. Его доверенное лицо — Сергей Кабышев — получает документ из рук председателя Центризбиркома. Сам кандидат не смог приехать лично — график не позволяет.

Несмотря на огромное количество собранных подписей — штаб Путина представил в ЦИК почти 315 тысяч — процент брака — самый низкий среди всех участников предвыборной кампании, тех, которые сдавали подписные листы. Всего 232 недействительные подписи, и ни одной поддельной. В кампании Владимира Путина участвуют немало людей, которых знает вся страна. Столь известные доверенные лица принимали телефонные звонки, помогая в решении сложных проблем.

"Звонят из самых разных регионов разные люди, нет подготовленных вопросов. Моя задача – выслушать, записать, отметить, а потом передать своим коллегам", — рассказал Сергей Безруков, доверенное лицо В. В. Путина, народный артист России.

Сопредседатели избирательного штаба Путина активно ездят по регионам. Вот Елена Шмелева общается с волонтерами в Санкт-Петербурге. А это уже беседа в Томске.

Как выглядит бюллетень, уже ясно. Восемь фамилий. Строго по алфавиту. И сведения о каждом кандидате. Уже 17 февраля начнется агитация в средствах массовой информации. Новый этап гонки, без сомнения, будет жарким.