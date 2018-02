Европейские страны соболезнуют России в связи крушением Ан-148

Семьям погибших в авиакатастрофе соболезнуют во всем мире, передает канал "Россия 24".

Премьер Испании Мариано Рахой выразил сочувствие родственникам жертв.

Правительство Германии заявило, что потрясено ужасной новостью о крушении самолета и скорбит вместе с жителями России.

Крепости и силы родным и близким пожелала президент Литвы Даля Грибаускайте.

Глубокую скорбь в связи с катастрофой выразил премьер Эстонии Юри Ратас.

В МИДе Франции обратились к россиянам "со словами поддержки в этот тяжелый час". Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым.

Слова сочувствия сказал и глава МИДа Бельгии Дидье Рейндерс.

