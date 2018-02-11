Семьи жертв крушения Ан-148 получат по 4 миллиона

Родственники жертв крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, помимо выплат страховой компании, получат дополнительные выплаты из бюджета Оренбургской области. Как сообщил журналистам полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, решением губернатора области родственникам каждого погибшего будет выплачено дополнительно по 1 миллиону рублей.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил о планах региональных властей выплатить компенсации семьям погибших из бюджета Подмосковья – тоже по 1 миллиону рублей, пишет "Интерфакс".

А министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин рассказал, что все пассажиры разбившегося самолета были застрахованы на 2 миллиона рублей. "Это стандартное страхование: 2 миллиона рублей плюс страховая выплата и 25 тысяч по погребению", — пояснил он. Министр добавил, что на членов экипажа и тех, кто находился в командировках, полагается дополнительно 1 миллион рублей по линии фонда социального страхования, передает РИА Новости.

Со своей стороны министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что МЧС в понедельник доставит в Орск криминалистов и медиков для сбора генетических материалов у родственников погибших в авиакатастрофе. По его словам, туда будет организован специальный борт МЧС. Кроме того, на нем прибудут психологи.

Начальник пресс-службы "Саратовских авиалиний" Елена Воронова между тем сообщила некоторые данные о личности второго пилота разбившегося самолета. Второй пилот Ан-148 Гамбарян Сергей Арсенович, 1973 года рождения, имел общий налет 812 часов, и этот показатель совпадает с налетом на Ан-148. Ранее Воронова рассказала о личности командира воздушного судна Валерия Губанова.

В воскресной авиакатастрофе в Раменском районе Московской области погибли 65 пассажиров и шесть 6 экипажа.