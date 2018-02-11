Баскетбол. "Локомотив-Кубань" стал обладателем Кубка России

В Кубке России состоялись решающие матчи "Финала четырех". В решающей встрече "Локомотив-Кубань" оказался сильнее "Нижнего Новгорода", одержав уверенную победу со счетом 85:64.

Самым результативным баскетболистом в поединке стал игрок краснодарцев Дмитрий Кулагин, в активе которого 29 баллов. Помимо этого достижения, россиянина признали самым ценным баскетболистом текущего розыгрыша "Финала четырех".

Отметим, что данный успех стал для железнодорожников вторым в истории команды. Ранее "красно-зеленые" добивались победы в турнире в 2000 году.

Поединок за бронзовые медали остался за "Новосибирском", который со счетом 79:75 переиграл "Иркут".