Крушение Ан-148: самой младшей пассажирке было 5 лет

Трагические события в Подмосковье. 11 февраля авиакатастрофу потерпел пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Рейс Москва — Орск. Обломки — в поле у села Степановское Раменского района. 71 человек на борту. Все погибли.

Тот самый самолет с бортовым номером "61704" на архивных кадрах. Ярко-желтая фирменная раскраска "Саратовских авиалиний". Летал с 2010 года. Его последний рейс продлился всего пару минут. Основные параметры полета по данным сайта Flightradar. Отрыв от земли — по расписанию: взлетел в 14:22 по московскому времени. Желтая полоса на графике — скорость, голубая — высота. Ан-148 набирает ее плавно.

Поднимается до отметки 2000 метров, потом чуть снижается, снова немного набирает высоту и резко падает. Что случилось на борту, пока не известно. Вот запись переговоров диспетчеров, которые провожали из Домодедово рейс 703: "Саратов-703, ответь!" Пройдет пара минут, и диспетчер будет просить самолеты, летающие в том квадрате, осмотреть с воздуха место возможного падения Ан-148.

Почти все пассажиры — жители Оренбургской области. МЧС опубликовал список находившихся на борту: 71 человек. Выживших поисковый отряд не нашел. Среди погибших — трое детей. Самой младшей пассажирке было 5 лет.

Весь вечер в аэропорт Орска приезжают родственники погибших. В здании терминала работают психологи, приходится вызывать бригады неотложки. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта". Рассматриваются все возможные версии случившегося. Черный ящик спасатели уже обнаружили.

"В радиусе одного километра обнаружены обломки фюзеляжа самолета Ан-148 и тела двух погибших. С целью возможной санитарной эвакуации организован авиационный воздушный мост", — заявил Игорь Кутровский, первый заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Представитель авиакомпании сообщил, что командир — летчик опытный. 52-летний Валерий Губанов налетал больше 5 тысяч часов, из которых половина — на самолетах данного типа. Со стажем и второй пилот — Сергей Гамборян. Старший бортпроводник Анастасия Славинская. Судя по ее странице в соцсетях, девушка выходила в Интернет за 7 минут до катастрофы.

В причинах произошедшего будет разбираться правительственная комиссия. Ее возглавил министра транспорта Максим Соколов. "Судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе нет. Придется забирать биоматериал родственников, вряд ли путем обычного опознания можно будет у кого-то установить личность", — отметил Соколов.

Самолет, на котором они летели, сделан в Воронеже 8 лет назад. По авиационным меркам машина относительно новая. Самолетов Ан-148 у "Саратовских авиалиний" – пять, это почти половина парка. Эксплуатирует их перевозчик прилично. У разбившегося самолета злополучный рейс был 28-й за неделю. Только за неполные сутки он совершил три перелета. Рейс в Орск должен был быть четвертым. Ространснадзор уже заявил о внеплановой проверке перевозчика.

Из Москвы в Орск должен был лететь еще один пассажир. У Максима Коломейцева — день рождения, и он хотел отметить его дома в Оренбуржье. Но билет на злополучный рейс сдал в последний момент, говорит, как чувствовал…

12 февраля в Оренбургской области будет объявлен день траура по погибшим.