На разбившемся Ан-148 летели жители Норильска и Владивостока

На борту разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" было более 30 жителей Оренбургской области (25 из них жители Орска, в том числе двое детей), житель Норильска, Владивостока, 10 москвичей и двое петербуржцев, передает ТАСС со ссылкой на информацию правительства Оренбургской области. Кроме того, в самолете находились трое иностранцев. По данным областного правительства, один из них — гражданин Азербайджана.

В азербайджанской общине Орска эти сведения подтвердили. Как сообщили РИА Новости в общине, в числе погибших – гражданин Азербайджана Намик Гахраманов, он занимался предпринимательской деятельностью. Ранее представитель мэрии Орска сообщил, что на борту находился также гражданин Швейцарии.

Процесс опознания тел погибших в результате крушения Ан-148 и судебной экспертизы будет проводиться в Московском бюро судебной экспертизы, сообщил заместитель мэра столицы Леонид Печатников. "В связи с трагедией в Раменском Москва активно помогает своим подмосковным коллегам",— приводит его слова "Интерфакс". Печатников подчеркнул, что правительства двух регионов находятся в постоянном контакте и ведут совместную работу по ликвидации последствий авиакатастрофы.

О случившейся в воскресенье авиакатастрофе в небе над Подмосковьем также скорбит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, во всех храмах Орской епархии в течение 40 дней будут совершаться панихиды об упокоении погибших в крушении Ан-148, сообщает пресс-служба патриарха.

Между тем на месте происшествия нашли один из двух самописцев самолета – он оказался параметрическим. Его состояние, по предварительной оценке, нормальное, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС. Черный ящик передан на расшифровку.

Кроме того, спасатели нашли несколько паспортов пассажиров потерпевшего крушение Ан-148. Спасатели шаг за шагом обследуют территорию на месте авиакатастрофы, найдены личные вещи пассажиров. Поисковая работа осложняется сложной погодой, наносами снега. В воздухе чувствуется запах гари, на снегу видны следы пожара. Обломки фюзеляжа разбросаны в радиусе километров, все они небольшие, крупных фрагментов почти нет. Ранее глава МЧС России Владимир Пучков сообщал, что поисковая операция будет вестись круглосуточно. На месте работают до 600 спасателей и 120 единиц техники.

В результате крушения пассажирского Ан-148 "Саратовских авиалиний" погиб 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.