В Дагестане пошел процесс декриминализации

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Дагестанское дело 3 часа назад
В Дагестане пошел процесс декриминализацииЧитайте нас в Telegram
В Дагестане всю прошедшую неделю шли задержания, причем на самом высоком правительственном уровне. Так в одном из самых сложных кавказских регионов пошел процесс декриминализации. Прошлый глава региона опасался нарушить сложившийся там клановый баланс, а сейчас люди говорят: "Наконец-то!" Как Дагестан "чистится" от казнокрадов?
Махачкала. Дагестан. Продавцы просят не мешать торговле. Говорить о происхождении товара не хотят. На прилавках – сом, сазан, щука. Цены – доступные.
Рыба на любой вкус и по сходной цене. Один из центральных рынков Махачкалы. Еще некоторое время назад черную икру здесь можно было купить в открытую. Сейчас продают только из-под полы. Целые преступные группировки реализуют товар. Бизнес этот весьма прибыльный.
К ревизиям на рынке здесь привыкли. Один из продавцов советует нам вызвать полицию. Кадры оперативной съемки. Полицейские пресекают нелегальный бизнес по продаже черной икры.
Этот бизнес был поставлен на поток. Икру добывали и перерабатывали в Дагестане, потом везли на продажу в Москву. Оперативники изъяли 55 килограммов на сумму более трех миллионов рублей. Эта операция, конечно, – всего лишь капля в море.
Каспийское море – рыбное место браконьеров. За добычей нелегалы выходят на частных судах. Иногда даже в шторм. Осетровые породы добывают тоннами. Правда, в последнее время ценной рыбы здесь все меньше.
Севрюга, белуга уже давно на грани исчезновения. Браконьеры безжалостно истребляют оставшиеся виды. Черный бизнес цветет махровым цветом. На фоне массового воровства бюджетных денег. Казна Дагестана при прежнем правительстве регулярно недополучала средства. Бизнесмены не выплачивали налоги, а население активно воровало электричество и газ.
Незаконные врезки – еще одна головная боль Дагестана. Газ воруют в городах, в отдаленных поселках, даже в строящихся кварталах. Полиция только успевает фиксировать нарушения.
Четверых задержанных правительственных чиновников 6 февраля арестовал Басманный суд Москвы. Гамидов, Юсуфов, Исаев и Шахов на два месяца отправлены в изолятор. Они, как полагают следователи, занимались мошенничеством в особо крупном размере.
Крупная махинация была связана с реконструкцией центра временного содержания мигрантов. С помощью фиктивных договоров Гамидов с Юсуповым в разы завысили объем выполненных работ, выгоду забрали себе.
То же самое произошло и с обустройством детского сада в селе Халимбекаул Буйнакского района.
"Совокупный ущерб от мошеннических действий всех фигурантов уголовного дела составил свыше 180 миллионов рублей. По озвученным эпизодам обвинение уже предъявлено, однако следственно-оперативная работа продолжается", – заявила Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.
Сами чиновники не бедствовали. Временно исполняющий обязанности вице-премьера Шамиль Исаев, к примеру, промышлял туристическим бизнесом. Его детище – турбаза со звучным названием в горном районе Дагестана. "Орлиное гнездо" опустело сразу после того, как здесь прошли обыски. Как полагают следователи, эта турбаза была собственностью вице-премьера Шамиля Исаева, который, пользуясь своим статусом, добился включения объекта в федеральную инвестиционную программу и, по сути, обустраивал базу за государственный счет, получая дотации. Бизнес этот приносил ему неплохой доход. К примеру, в летний сезон стоимость одного номера начиналась от пяти тысяч рублей в сутки.
По версии следствия, члены правительства Дагестана могли входить в организованное преступное сообщество, возглавлял которое временно исполняющий обязанности председателя Абдусамад Гамидов. Бойцы спецназа ФСБ в масках и с автоматами застали его врасплох. В доме премьера, как выяснилось во время обыска, был настоящий схрон. У Гамидова изъяли два автомата Калашникова, боеприпасы, а также целую коллекцию оружия, особое внимание оперативников привлек золотой пистолет с инициалами владельца на рукоятке.
Охраняемый жилой квартал в Махачкале. Здесь его называют "Санта-Барбара". Обычные люди стараются обходить неприступные замки стороной.
О нечистых делах Абдусамада Гамидова и его команды в Дагестане говорили давно. Была информация, что он возглавлял так называемую "мекегинскую" группировку, оказывающую влияние на все политические процессы в Дагестане.
Криминал в регионе при Гамидова процветал. Некоторых участников преступной группы задержали в аэропорту Внуково. Они незаконно обналичили более ста миллиардов рублей. Деньги в Москву поступали из Северо-Кавказского федерального округа. Преступники действовали в нескольких регионах на Северном Кавказе. Деньги они получали с помощью фирм-однодневок и из торговых точек. Потом переводили их в банки Дагестана, обналичивали, хранили в тайниках и контрабандой доставляли авиарейсами из Махачкалы в Москву. Однажды на них было совершено нападение, добычей налетчиков стали 75 миллионов рублей.
Дом в селе Мекеги в ста километрах от Махачкалы – родовое гнездо Гамидовых. По словам местных жителей, его построил старший брат Абдусамада Гамид. Уже будучи временно исполняющим обязанности председателя правительства, политик сюда периодически приезжал, здесь отдыхал. Места здесь красивые. Именно здесь прошли обыски, сюда прибыли следователи.
Богатое убранство снаружи и внутри. Звериные шкуры, картины, в сейфах – оружие. Судя по потертым рукояткам, из него стреляли. Объяснить происхождение арсенала Гамидов не смог.
Помимо огромного дворца в селе есть и еще одна достопримечательность – скромный дом, где прошло детство Гамидова-младшего. Жители недоумевают, как так получилось, что такой уважаемый человек, выросший в простой семье, вдруг оказался под следствием за мошенничество?!
52-летний Абдусамад Гамидов был министром финансов, депутатом. В должности временно исполняющего обязанности премьера Дагестана занимался решением социальных проблем. Но меньше их не становилось. Люди жаловались на коррупцию.
По соседству с богатыми дворцами – аварийные бараки. Житель Махачкалы Олег показывает свою квартиру. В коридорах его коммуналки гуляет ветер. Повар правительственной столовой в свое время разрабатывал меню для Гамидова и его замов. Говорит, они любили вкусно покушать.
Теперь задержанным придется довольствоваться меню столовой в следственного изоляторе. Пока чиновники под стражей, следователи собирают доказательства их вины.
8 февраля в Дагестан с рабочим визитом прибыл глава ведомства Александр Бастрыкин. А 10-го генеральный прокурор Юрий Чайка представил в Махачкале нового прокурора республики Дениса Попова. Следователи не исключают, что фигурантов дела о крупном мошенничестве с госбюджетом может быть больше. Новые задержания уже последовали.
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