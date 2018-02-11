Кубок Федерации. Россия проиграла матч Словакии

Российские теннисистки уступили сборной Словакии в матче Кубка Федерации, который проходит в Братиславе. Такой исход стал возможным после того, как россиянка Анастасия Потапова со счетом 6:3, 3:6, 4:6 проиграла решающий поединок словачке Виктории Кузмовой.

После этого результата счет в противостоянии стал 3:1 в пользу представительниц Словакии. Соперницам предстоит провести еще один парный поединок, однако даже если россиянки в составе Потаповой и Вероники Кудерметовой одержат победу над Яной Чепеловой и Каролиной Шмидловой, то она уже никак не повлияет на итоговый исход.

Отметим, что ранее единственную победу России принесла Наталья Вихлянцева, когда обыграла Кузмову со счетом 6:4, 6:2.

Теперь россиянкам предстоит отстаивать свое место во второй Мировой группе Кубка Федерации. Матчи состоятся в 2019 году.