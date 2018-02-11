Отравление детей в Татарстане: СК возбудил дело

После массового отравления детей в школьной столовой в Татарстане возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Из Арского района Татарстана в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в воскресенье привезли 31 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет и одного взрослого с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция". Их состояние оценивается как легкое и средней степени тяжести.

Как уточнили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану, кишечная инфекция выявлена у 30 учащихся и преподавателя Казанбашской школы Арского района и учащейся Арского педагогического колледжа.

Следователи провели обыски в организации, которая поставляла в школу продукты питания. Были обнаружены следы попытки уничтожения просроченной продукции.