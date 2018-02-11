"Барселона" потеряла очки во втором матче чемпионата Испании кряду

"Барселона" во втором поединке подряд допустила осечку в рамках чемпионата Испании по футболу. Лидер Примеры на своем поле принимал команду из середины турнирной таблицы – "Хетафе", и не смог одержать победу – поединок завершился с ничейным счетом 0:0.

"Сине-гранатовые" после достигнутого результата набрали 59 очков, продолжая удерживать первую строчку в таблице. Однако подопечные Эрнесто Валверде позволили ближайшему преследователю из мадридского "Атлетико" сократить отставание до 7 очков.

Напомним, ранее "Барса" также свела к ничьей (1:1) игру с соседями из "Эспаньола".