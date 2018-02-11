Домодедово и "Саратовские авиалинии" ждут внеплановые проверки

Ространснадзор начал внеплановые проверки аэропорта Домодедово и "Саратовских авиалиний", сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин.

По его словам, авиакомпанию проверяет территориальное управление ведомства. Басаргин сообщил, что также будут проверены все службы аэропорта, принимавшие участие в подготовке и отправке борта, разбившегося в воскресенье в Раменском районе Московской области. О результатах проверок будет доложено в ближайшее время. Ространснадзор уже поднял информацию о предыдущих проверках, пишет ТАСС.

Со своей стороны проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии" после крушения самолета проведет Росавиация, сообщил руководитель этого ведомства Александр Нерадько. Результаты будут доложены на правительственной комиссии.

Нерадько рассказал также, что проблем с безопасностью полетов "Саратовских авиалиний" после смены руководства компании не было. Он пояснил, что речь идет о случае, когда бывший генеральный директор авиакомпании провез своего родственника в кабине экипажа. Тогда были приняты "корректирующие мероприятия": гендиректор освобожден от занимаемой должности, руководство было переназначено, добавил Нерадько.

Между тем, как сообщили РИА Новости в Саратовской транспортной прокуратуре, замечаний к состоянию разбившегося самолета при проведении оперативного технического обслуживания в субботу не имелось.

В результате крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье все находившиеся на борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли.