Крушение самолета могло произойти из-за образовавшейся наледи

На данный момент обсуждаются две наиболее вероятных причины крушения самолета — это возможный отказ одного из двигателей лайнера и плохая обработка от образования наледи перед взлетом.

Рейс "Москва-Орск" вылетел из столичного аэропорта "Домодедово" в 14:26. На борту самолета Ан-148 находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Через 4 минуты воздушное судно пропало с экранов радара: самолет взлетел и больше не вышел на связь с "вышкой". В 15:30 официально констатировали: борт "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в селе Степановское Раменского района Московской области. Шансов выжить у людей не было.

Очевидцы говорили, что был очень сильный хлопок, мощный до того, что выбило стекла.

На место немедленно выдвинулись спасатели и следственно-оперативная группа. Уже через час обломки воздушного судна были найдены в радиусе километра от точки падения. Место ЧП расчищают спецтехникой. Спасателям и медикам пришлось идти пешком почти полтора километра, добраться до разбросанных фрагментов фюзеляжа самолета.

Первые версии крушения самолёта очень разнились. Говорили даже о возможном столкновении Ан-148 с другим воздушным судном, перевозившим почту. Якобы на месте ЧП были найдены обломки вертолета и огромное количество бумажных писем. В "Почте России" эту версию опровергли и заявили, что у них нет собственных вертолетов. Предположение опровергли и в МЧС: никаких дополнительных обломков на месте ЧП не найдено. После появилась новая версия, которая пока считается основной, — отказ и последующий взрыв двигателя самолета.

Командиром воздушного судна был 51-летний Валерий Губанов. Опытный летчик — 5 тысяч часов налета. Второй пилот — Сергей Гамборян. Бортпроводница воздушного судна Анастасия Славинская в последний раз заходила на свою страницу в сети за семь минут до крушения. Второй бортпроводницей на рейсе "Москва-Орск" была Виктория Коболь. Также на борту находились два техника — Олег Сергеев и Андрей Рябинин.

В списке погибших — трое детей. По данным СМИ, все пассажиры, летевшие рейсом 703 — жители Оренбургской области. Их родственники собрались в аэропорту Орска. Сотрудники МЧС развернули там собственный штаб с оказанием психологической и медицинской помощи.

На месте падения АН-148 спасатели обнаружили так называемый "черный ящик". К расшифровке бортового самописца специалисты приступят в ближайшее время. Данные с него должны помочь следователям установить причины трагедии.