Сборная России по шпаге победила на этапе Кубка мира

Женская сборная России по фехтованию заняла первую строчку на этапе Кубка мира, который проходит в испанской Барселоне. В решающем противостоянии российские спортсменки в лице Ольги Кочневой, Татьяны Гудковой, Виолетты Храпиной и Виолетты Колобовой оказались сильнее итальянских соперниц, одержав победу со счетом 35:25.

Еще одно место на пьедестале этапа Кубка мира заняли спортсмены из США, которые в матче за третью позицию победили сборную Румынии (28:20).