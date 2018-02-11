Ан-148: к работе авиаперевозчика было много нареканий

Ан-148- ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Разработан конструкторским бюро имени Антонова в начале 2000-х. Фактически он пришел на смену ТУ-134.

История создания Ан-148 началась в 1990-х годах прошлого века. Тогда авиакомпаниям был необходим обновленный самолет, который мог бы заменить ТУ-134. Новое воздушное судно должно было обладать вместимостью не меньшей, чем легендарная "тушка", но обладать меньшим весом и большей дальностью полета.

Свой первый полет лайнер совершил 17 декабря 2004 года. Массовая эксплуатация началась в 2009 году. На сегодняшний день произведено 44 самолета. Вместимость воздушного судна — 80 пассажиров. Длина фюзеляжа — 29 метров 13 сантиметров.

Ан-148 с бортовым номером RA-61704, потерпевший крушение в Подмосковье, сошел с конвейера в 2010 году. Сначала самолет стоял на балансе авиакомпании "Россия", после был передан в эксплуатацию "Саратовских авиалиний". Использовался как на внутренних, так и на международных рейсах.

Летом 2017 года совершил взлет из аэропорта Домодедово. Все прошло в штатном режиме. Но в интернете немало сообщений о нарушениях при эксплуатации данного борта.

Так, по данным СМИ, в ноябре прошлого года техническое состояние самолета проверяли специалисты Ространснадзора. Выяснилось, что замена масла в редукторах и промывка фильтров воздушного стартера проводились реже, чем требует регламент. Согласно программе ТО, это должно было происходить каждые 375 летных часов, но обслуживали самолет якобы раз в 750 часов. Были нарекания и к деятельности самого авиаперевозчика.

Саратовское авиапредприятие существует более 80 лет. На сегодняшний день в парке компании 12 самолетов, включая разбившийся Ан-148. Перевозчик осуществляет полеты более чем в 35 городов России. Международных рейсов с октября 2015 года у "Саратовских авиалиний" нет.

Тогда после громкого скандала компания лишилась части лицензии. Во время рейса Саратов — Анталья в кабине пилотов оказалась дочь генерального директора "Саратовских авиалиний" Яна Третьякова. Почти весь полет она провела рядом с экипажем. Оказавшись на земле, девушка опубликовала фотографии путешествия в интернете. Пассажиры рейса были возмущены произошедшим. Через 3 месяца после инцидента и серии проверок глава компании Игорь Третьяков принес людям извинения. Его дочь тогда не проронила ни слова.

Тогда же появилась информация, что у "Саратовских авиалиний" могут полностью отозвать лицензию. Однако в ходе дальнейших проверок контрольные ведомства не обнаружили серьезных нарушений, и авиакомпания продолжила полеты. Но и после этого не обходилось без скандалов.

В июле прошлого года вылет "Саратовских авиалиний" из Москвы в Пензу по непонятным причинам был задержан почти на 10 часов. Все это время пассажиры провели в здании аэропорта. Спали прямо в креслах. Самолет на взлетной полосе все-таки появился, но, как выяснилось перед взлетом, он был неисправен, и десяткам людей пришлось вернуться в зал ожидания. Они улетели только через сутки. На сайте авиакомпании в связи с этим инцидентом появилось лишь короткое сообщение, но ни слова извинений.

Были и более серьезные происшествия. В феврале 2017 года в Уфе из-за сложных метеоусловий самолет "Саратовских авиалиний" развернуло на взлетной полосе, а в сентябре Ан-148 совершил экстренную посадку после срабатывания аварийных датчиков. Могла ли техническая неисправность судна привести к катастрофе борта RA-61704, станет известно после многочисленных экспертиз.