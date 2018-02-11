"Саратовские авиалинии" отменили рейсы из Орска в Москву и обратно 12 февраля

После крушения самолета Ан-148 компания "Саратовские авиалинии" отменила запланированные на понедельник, 12 февраля, рейсы из Орска в Москву и обратно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Елену Воронову. Пассажирам вернут деньги за билеты, говорится в сообщении.

Елена Воронова также сообщила агентству РИА Новости, что "Саратовские авиалинии" доставят родственников жертв крушения Ан-148 в Москву. "Мы доставим всех родственников (погибших) в Москву, оплатим проживание", — сказала она. Родственников погибших в авиакатастрофе, по ее словам, привезут из разных городов.

Трагедия с пассажирским самолетом, который летел из Москвы в Орск, произошла в воскресенье днем. Воздушное судно разбилось в Раменском районе Московской области. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек.