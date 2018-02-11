Оперативный штаб: Ан-148 разрушился при ударе о землю, а не в воздухе

Потерпевший крушение в Подмосковье самолет Ан-148 предположительно разрушился при столкновении с землей, а не в воздухе, как предполагали ранее. О возможном сильном ударе самолета о землю говорит характер повреждений на земле — след, оставленный самолетом в поле в виде воронки.

Характер дефрагментации самолета также свидетельствует, что он разрушился не в воздухе, а от столкновения с землей, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте крушения. По словам источника, самолет, судя по всему, вошел в землю с полными баками горючего.

На месте крушения ощущается сильный запах керосина, а чрезмерно мелкие фрагменты самолета говорят о наличии мощного разрушающего фактора. Возможно, полные баки горючего взорвались при ударе самолета о землю.

В результате крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье погибли все находившиеся на борту — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Почти все пассажиры — жители Оренбургской области. МЧС опубликовало список находившихся на борту. Выживших поисковый отряд не нашел. Среди погибших — трое детей. Самой младшей пассажирке было 5 лет.