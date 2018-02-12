На борту разбившегося Ан-148 были граждане Азербайджана и Швейцарии

Два иностранных гражданина находились на борту разбившегося самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний". Уточненный список пассажиров и членов экипажа рейса "Домодедово — Орск" опубликован на сайте МЧС РФ.

Среди пассажиров — гражданин Швейцарии Klaeui Ulrich и гражданин Азербайджана Намиг Гахраманов.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье днем. Вылетевший из аэропорта "Домодедово" самолет Ан-148 следовал из Москвы в Орск. Воздушное судно упало в Раменском районе Московской области через несколько минут после взлета. На борту был 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил.