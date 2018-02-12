СКР: установлена точка соприкосновения разбившегося Ан-148 с землей

В результате проведенных следователями мероприятий установлена точка соприкосновения с землей самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Глава СКР Александр Бастрыкин провел совещание с работающей на месте крушения следственно-оперативной группой. В частности, ему доложили о неотложных следственных действиях, уже проведенных следователями и криминалистами за первые часы после катастрофы.

Глава СКР поручил провести тщательный осмотр места крушения Ан-148, изымая и фиксируя все следы. Его будут вести в непрерывном режиме, работа займет не одни сутки, добавили в ведомстве. В осмотре задействованы около 100 следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета РФ и Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Александр Бастрыкин также поручил подчиненным в максимально сжатые сроки провести необходимые генетические и экспертные исследования, чтобы родственники в скором времени могли получить тела погибших. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы для изучения содержимого бортовых самописцев, добавила Светлана Петренко.

В результате крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье погибли все находившиеся на борту — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Почти все пассажиры — жители Оренбургской области. МЧС опубликовало список находившихся на борту. Выживших поисковый отряд не нашел. Среди погибших — трое детей. Самой младшей пассажирке было 5 лет.