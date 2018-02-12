Пучков поручил обеспечить проезд техники и охрану места катастрофы Ан-148

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил организовать доступный транспортный коридор и пути подъезда к месту катастрофы пассажирского Ан-148 в Подмосковье. По его словам, обеспечить доступность проезда техники — одна из главных задач ведомства на месте ЧП.

Дорога к месту крушения, по которой заходила тяжелая техника, уже разбита, и проехать даже на специальной технике и снегоходах крайне тяжело, отметил Пучков на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям на месте крушения. Он также поручил обеспечить круглосуточную охрану зоны падения самолета, передает "Интерфакс".

По словам главы МЧС, основным приоритетом в работе спасателей является поиск тел пассажиров, а также фрагментов лайнера. Последние могут представлять интерес как для следователей Следственного комитета, так и для представителей Межгосударственного авиационного комитета.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился днем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета из аэропорта Домодедово в аэропорт города Орска Оренбургской области. На борту самолета был 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Рейсом летели в основном жители Оренбургской области. Также на борту были граждане Азербайджана и Швейцарии. Выживших в катастрофе нет.