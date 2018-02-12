Мейвезер сделал намек на повторный бой с Макгрегором, но по правилам ММА

Экс-чемпион мира по боксу – американец Флойд Мейвезер, сделал недвусмысленное сообщение о том, что в ближайшем времени может быть объявлено о повторном поединке с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Об этом боксер сообщил через свой микроблог в Twitter.

На фотографии, которое спортсмен выложил в соцсеть, сам Мейвезер изображен выполняющим удар Макгрегора локтем, что можно воспринять, как безусловный знак того, что проведение такого боя и в самом деле подразумевается.

Certified Killa vs Certified Bitch pic.twitter.com/N0GcWrycEL

— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) 11 февраля 2018 г.

Напомним, ранее Мейвезер заявлял, что готов вернуться в спорт и подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Боксер сказал, что готов провести в октагоне несколько боев. Сообщается, что бой с Макгрегором может состоятся как раз по правилам UFC.