США выразили соболезнования семьям погибших при крушении Ан-124 в Подмосковье

США выразили соболезнования родным и близким жертв крушения самолета Ан-148. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Соединенные Штаты глубоко опечалены трагической гибелью тех, кто летел рейсом 703 "Саратовских авиалиний", — говорится в сообщении.

Авиакатастрофа произошла днем в воскресенье. Самолет Ан-148, который направлялся из Москвы в Орск, упал спустя несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.