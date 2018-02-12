Секс-скандал: генпрокурор Нью-Йорка подал гражданский иск против братьев Вайнштейнов

Гражданский иск против Харви и Роберта Вайнштейнов и компании братьев Weinstein Company подал генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление прокуратуры. Иск связан с сексуальными домогательствами и грозит компании серьезными последствиями.

Как стало известно ранее, после секс-скандала основатель фирмы Харви Вайнштейн покинул ее. Компанию планируют продать.

В иске Weinstein Company обвиняют в нарушении законов Нью-Йорка. В частности, руководство не защищало сотрудников от домогательств и унижений, говорится в сообщении. Продажа компании обезопасит работников в будущем, обеспечит компенсации пострадавшим, "а также то, чтобы нарушители и их помощники не обогащались незаконным путем", — заявил прокурор.

С момента публикации в октябре прошлого года серии скандальных материалов о Харви Вайнштейне более 80 женщин обвинили его в домогательствах и насилии. Среди жертв продюсера – Анджелина Джоли, Ума Турман, Сельма Хайек и другие звезды.