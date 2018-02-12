Плохие зубы не дают латвийцам служить в армии

В профессиональной службе Национальных вооруженных сил Латвии не хватает военнослужащих. Желающих пополнить ряды армии достаточно, однако многих не берут из-за плохих зубов. Об этом пишет интернет-портал Delfi.

О неожиданной проблеме журналистам сообщил командующий НВС Леонид Калниньш. Выяснилось, что у многих латвийцев плохие зубы. В лечении нуждались до 40 процентов приходивших людей, отметил он. В подобной ситуации сразу принять их на службу не получается. "За свои средства мы помогаем рекрутированным вылечить зубы", — заявил командующий.

Всего профессиональной службе Латвии необходимо 6,5 тысяч военнослужащих. На данный момент, согласно информации сайта, на военной службе находится только 5 тысяч.

Перед вступлением Латвии в НАТО в 2004 году в стране отменили срочный призыв, теперь там профессиональная армия, напоминает РИА Новости. Минимальная ставка для военнослужащих в 2018 году составляет 850 евро.