НХЛ. Очки Овечкина, Орлова и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпитэлз" на своем льду принимал "Детройт Ред Уингз". В составе столичной команды результативными действиями отличились все три принявшие участие российских хоккеиста – в активе Евгения Кузнецова голевая передача, Дмитрий Орлов отметился забитым голом, а Александр Овечкин набрал два очка (1+1). Однако даже их усилий не хватило для того, чтобы одержать победу – в овертайме при счете 4:4 решающую шайбу забили "красные крылья".

Примечательно, что "Вашингтон" забил первым, после чего умудрился пропустить четыре подряд гола. В течение заключительного периода хозяева площадки смогли отквитать все три шайбы, последняя из которых была забита за 17 секунд до финальной сирены, и тем самым перевести игру в овертайм, где проворнее всех оказался нападающий "Детройта" Томаш Татар.

Отметим, что два набранных очка Овечкина позволили ему набрать уже 60 баллов за результативность (33+27). На текущий момент россиянин держится на 12 строчке в споре бомбардиров.

Среди остальных результатов отметим крупную победу "Питтсбург Пингвинз" в гостях над "Сент-Луис Блюз" (4:1), а также выездной успех "Нью-Йорк Рейнджерс" над "Виннипег Джетс" (3:1).