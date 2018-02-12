21 человек погиб в результате взрыва на карнавале в Боливии

Число жертв взрыва на карнавале в Боливии увеличилось до 21 человека. В их числе — четверо детей. Пострадали 72 человека, заявил командующий национальной полицией страны Фаустино Мендоса. Об этом сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в городе Оруро во время карнавала, в котором участвуют тысячи людей. Рядом с местом проведения мероприятия взорвался газовый баллон.

Ранее СМИ сообщали о восьми жертвах и 40 пострадавших.