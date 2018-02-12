Олимпиада-2018: шквалистый ветер стал причиной переноса женского гигантского слалома

На Олимпийских играх в Пхенчхане продолжаются переносы соревнований в отдельных дисциплинах. Так, в 12 февраля в 4 часа 15 минут по московскому времени должны были начаться заезды в гигантском слаломе среди женщин, однако из-за сильных порывов ветра организаторами Игр было принято решение временно отменить соревнования.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на AFP, старты горнолыжников перенесены на 15 февраля. Соревнования должны пройти в Чунбоне, но из-за шквалистого ветра на горнолыжной базе Енпхен был поврежден подъемник. Ранее также из-за порывистого ветра были перенесены заезды спортсменов в скоростном спуске, а также тренировочные сессии в комбинации у мужчин, а соревнования в мужском супергиганте перенесено с 15-го на 16-е февраля.