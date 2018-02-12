Александр Крушельницкий: дважды кряду одному сопернику не проигрывали

Олимпийский керлингист из России Александр Крушельницккий, которому в полуфинале дабл-микста вместе с Анастасией Брызгаловой вновь предстоит встретиться со сборной Швейцарии, прокомментировал грядущее противостояние. Ранее члены команды "Олимпийские атлеты из России" в групповом раунде проиграли швейцарцам со счетом 8:9, ведя по ходу матча 7:2.

"Мы старались сохранить концентрацию, но у нас не получилось, – приводит слова Крушельницкого ТАСС. – Трудно объяснить, что произошло сегодня. Да, в полуфинале мы снова встретимся с ними же, но на других турнирах мы два подряд поединка не проигрывали одному и тому же сопернику".

Напомним, что матч Брызгалова/Крушельницкий – Перре/Риос состоится в 14:05 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте www.vesti.ru/olympic.