Пучков: основные работы на месте крушения Ан-148 могут завершиться в течение семи дней

Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье перешла в поисковую, так как никто из находившихся на борту не выжил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МЧС РФ Владимира Пучкова.

Завершиться основные поисковые работы могут в течение семи дней. Операция ведется в круглосуточном режиме. Работа осложняется большой площадью разброса обломков, рельефом и тяжелым снегом, отметил Пучков. Сейчас идут поиски фрагментов тел, необходимо организовать идентификацию. Также ведется работа по "оказанию помощи Следственному комитету по выполнению всех процессуальных действий для выявления причин катастрофы", говорится в сообщении. В приоритете – помощь семьям жертв авиакатастрофы, заявил глава МЧС.

Трагедия произошла днем 11 февраля. Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", который выполнял рейс из Москвы в Орск, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна обнаружили в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. В результате крушения погиб 71 человек.