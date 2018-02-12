Сборная Канады – первый финалист дабл-микста по керлингу

На Олимпийских играх в Пхенчхане определился первый финалист по керлингу – в дисциплине дабл-микст сборная Канады в лице Кейтлин Лоус и Джона Морриса одержала победу над соперниками из Норвегии – Кристин Скаслиен и Магнусом Недреготтеном, и вышла в финал соревнования. Итоговый счет 8:4.

Напомним, что во втором полуфинале встретятся команды России и Швейцарии. Напомним, что на групповом этапе швейцарцы оказались сильнее россиян Анастасии Бразгаловой и Александра Крушельницкого (9:8). Полуфинальный матч состоится в 14:05 по московскому времени. Прямую трансляцию смотрите на www.vesti.ru/olympic.