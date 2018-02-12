МОК выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-148

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Катастрофа Ан-148 в Подмосковье 50 минут назад
МОК выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-148Читайте нас в Telegram
Соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье выразил Международный олимпийский комитет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение, распространенное пресс-службой МОК.
В связи с трагедией в олимпийской деревне в Пхенчхане, где проходят зимние Игры, создана зона траура. "Желающие отдать дань уважения погибшим могут сделать это в специальной зоне траура олимпийской деревни", — говорится в заявлении комитета.
Пассажирский самолет Ан-148 упал в воскресенье днем в Раменском районе Подмосковья. Крушение произошло через несколько минут после вылета воздушного судна из аэропорта Домодедово. Авиалайнер направлялся в Орск. В результате катастрофы погиб 71 человек.
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