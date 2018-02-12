Фигурное катание. Коляда занял второе место в произвольной программе

В южнокорейском Пхенчхане на Олимпийских играх состоялись командные соревнования в фигурном катании среди мужчин. Российский фигурист Михаил Коляда в произвольной программе занял 2 место, получив от судей 173.57 балла. Россиянин принес в копилку команды атлетов из России девять очков.

На первом месте со 179.75 балла расположился канадский спортсмен Патрик Чэн, а замкнул пьедестал почета Адам Риппон из США – в его активе 172.98 балла.

По итогам данного вида программы команда ОАР в общекомандном зачете набрала 48 баллов. Спортсмены из России отстают от лидирующей Канады на семь баллов. Третье место – за атлетами из США (44 очка).

Командный турнир завершится после произвольных программ среди женщин и танцевальных пар.