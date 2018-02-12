Испытания новой противоракеты успешно провели в Казахстане российские военные

Российские военные испытали новую модернизированную ракету системы ПРО. Запуск состоялся этой ночью на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане, передает телеканал "Россия 24". Как сообщили в Минобороны, ракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель.

Система ПРО — одна из важнейших российских оборонительных систем. Она предназначена для защиты от ударов с воздуха. Противоракеты поступят на Софринский полигон в Московской области.