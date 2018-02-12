Инфекция норовируса сразила на Олимпиаде уже 177 человек

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Олимпиада-2018 17 минут назад
Инфекция норовируса сразила на Олимпиаде уже 177 человекЧитайте нас в Telegram
На продолжающихся в южнокорейском Пхенчхане продолжают фиксировать все новые случае заражения так называемой инфекцией норовирус. Сообщается, что общее число пострадавших от загадочного заболевания достигло 177 человек.
"По состоянию на воскресенье, 11 февраля было обнаружено 177 подтвержденных случаев заражения норовирусом, – говорится в официальном сообщении оргкомитета Олимпийских игр, которое приводит ТАСС. – Количество заболевших за последние сутки возросло на 19 человек, при этом 68 из 177 зараженных уже полностью выздоровели и вернулись к полноценной трудовой деятельности".
Напомним, что исходя из последних данных из Пхенчхана, сообщалось о 139 официально зафиксированных случаях заражения.
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