В Оренбургской области - день траура по погибшим в крушении Ан-148

В Оренбургской области сегодня день траура, передает телеканал "Россия 24". Флаги приспущены, развлекательные мероприятия отменены.

В область вылетели специалисты МЧС. Они заберут в Москву пробы ДНК родственников погибших. Это необходимо для опознания. Анализы будут сдавать в городской больнице Орска.

Ространснадзор проверяет аэропорт Домодедово и авиакомпанию "Саратовские авиалинии", которой принадлежал самолёт. Изучаются и результаты предыдущих проверок перевозчика.