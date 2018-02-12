Алина Загитова: приятно было видеть наши флаги на трибунах

Фигуристы из России заняли второе место в командном турнире. Большой вклад в этот успех внесла Алина Загитова, выигравшая произвольную программу у женщин с личным рекордом (158,08).

"Прокатала хорошо, довольна, справилась с волнением, не подвела команду, — приводит слова Загитовой "Спорт-Экспресс". — Всегда настрагиваю себя на то, что раз хорошо работаю на тренировках, то почему бы сейчас это не показать в соревнованиях?"

Алина Загитова отметила, что ей было приятно видеть российские флаги на трибунах. "Очень приятно, что болельщики кричали "Россия!", несмотря на то, что нас лишили права представлять Россию. Приятно было видеть русские флаги. Сейчас к нам настроены не очень хорошо. Несмотря на то, что за нами бдительно следят, все требования МОК мы выполняем".