Мужчина, сдавший билет на самолет Москва — Орск, отметит двойной день рождения

Житель Сочи Максим Коломейцев по счастливой случайности не стал пассажиром рейса Москва — Орск. Его жизнь спасла ошибка автосалона. Этих счастливых фотографий с девушкой, которые Максим сделал сегодня в горах Красной Поляны, могло и не быть. Мысль об этом еще не укладывается в голове у именинника.

В этот день Максим Коломейцев планировал отправиться в родной Орск, где собирался отпраздновать свой день рождения в кругу семьи. Мужчина должен был лететь из Сочи в Москву, а там уже пересесть на самолет, который и потерпел крушение. Но за несколько дней до трагедии ему пришлось сдать билеты. Тогда еще он не знал, что вместо многочисленных подарков от родственников получит один, но, пожалуй, главный — жизнь.

Как признался мужчина, никакого предчувствия у него не было, роковой стала ошибка в автосалоне, в котором ему пообещали, доставить новую машину ко дню рождения, но в сроки не укладывались.

"На новом автомобиле я должен был приехать в Сочи. В автосалоне, обещавшем доставить авто до 10 февраля, получилась накладка и в итоге машина придет только 19. Было решено взять еще одни билеты", — сказал Максим Коломейцев.

В аэропорту Максима встречал друг, которого он забыл предупредить, что не приедет. От него он и узнал о трагедии. Позже телефон начал разрываться, десятки сообщений в социальных сетях и мессенджерах, которые Максим просто не успевал даже прочитать из-за входящих звонков. Беспокоились о нем не только родственники и друзья, но и его подписчики, а их у него несколько тысяч. Два года назад Максим переехал в Сочи и начал вести блог о жизни на курорте. Чтобы никто не волновался, именинник записал видеообращение.

"Если судьба дает вам знак, что не нужно, не надо упираться рогом, нужно прислушиваться. Я сейчас думаю, лететь ли на самолете или опять отказаться от билетов и поехать на поезде", — отметил Коломейцев.

От празднования в этот день именинник отказался. На борту самолета, который потерпел крушение, у Максима летело много знакомых. Но в родной Орск он все равно поедет, через неделю и возможно уже на родине с родными отметит свой, теперь уже двойной день рождения.