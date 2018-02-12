Район крушения самолета обследуют с беспилотников

На месте крушения Ан-148 МЧС задействовало девять беспилотников. С их помощью обследуется район авиакатастрофы и определяются основные места проведения поисковых работ. Для работы следователей, экспертов МАК и спасателей МЧС выделило 20 снегоходов.

Между тем ранее глава МЧС Владимир Пучков заявил, что спасательная операция в Подмосковье завершена. Все люди, находившиеся на борту, погибли. Поисковые работы будут идти еще около недели, предстоит собрать обломки на очень большой площади.

По данным "Интерфакса", утром из Москвы в Оренбургскую область вылетел самолет МЧС России с межведомственной оперативной группой. В ее состав вошли представители центрального аппарата МЧС России, Следственного комитета РФ, Минтруда России и Минздрава России. В Орске у родственников погибших будут взяты образцы ДНК для проведения генетической экспертизы, которая будет проводиться в Москве.

Самолет Ан-148, летевший из Москвы в Орск, разбился в воскресенье днем через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Погиб 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Как сообщает "Россия 24", на борту самолета кроме россиян были иностранцы — граждане Азербайджана и Швейцарии. Отрабатываются все версии крушения.

Международное сообщество выразило соболезнования в связи с крушением АН-148. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что с глубокой скорбью узнал об авиакатастрофе. Соболезнования выразили МИД Норвегии и Швеции, а также лидеры Финляндии, Киргизии и Казахстана. К словам поддержки присоединился и Белый дом.