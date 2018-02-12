НХЛ. Вратарь Антон Худобин помог "Бостону" одолеть "дьяволов"

Еще пять встреч сыграно в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Бостон Брюинз" в гостях победил "Нью-Джерси Дэвилз" 5:3. Огромный вклад в победу внес вратарь "Бостона" Антон Худобин.

"Дьяволы" нанесли по воротам Худобина 38 бросков, из которых только три достигли цели. 35 были отбиты российским вратарем, в том числе и буллит в исполнение Тревиса Зейджака при счете 0:0. Для Антона это был 50-й матч в нынешнем сезоне.

"Колорадо Эвеланш" на выезде обыграл "Баффало Сэйбрз" 5:4. Первая шайба в ворота хозяев была заброшена после передачи Никиты Задорова. "Филадельфия Флайерз" опять же на чужой площадке выиграла у "Вегас Голден Найтс". В составе победителей голевой пас отдал Иван Проворов. "Нью-Йорк Айлендерс" дома проиграл "Калгари Флеймз" 2:3. "Анахайм Дакс" выигрывал дома у "Сан-Хосе Шаркс" 2:0, но упустил победу в игровое время – 2:2. Буллиты лучше выполнили хоккеисты "Шаркс".