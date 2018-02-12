Зимние каникулы в школах могут перенести

Правительство обсуждает возможность переноса зимних каникул в школах. Об этом в интервью "Российской газете" заявил вице-премьер России Александр Хлопонин. По его мнению, это необходимо сделать для популяризации катания на горных лыжах на северокавказских курортах.

"Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы", — сказал Хлопонин.

Он привел в пример европейский опыт, где существует гибкий механизм каникул: "Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми".

Вице-премьер подчеркнул, что окончательного решения пока нет, но "во всем мире такая практика есть", поэтому нужно изучать передовой международный опыт.

Между тем летом прошлого года в Думу был внесен законопроект, в соответствии с которым начало учебного года предлагалось перенести на 1 октября. По мнению некоторых депутатов, начало учебы с 1 сентября является лишь давней традицией, зачастую не отвечающей ситуации в отдельных регионах страны.