Хоккеисты Яковлев и Каблуков пропустят матч со сборной Словакии

Российские хоккеисты готовятся к первому матчу на олимпийском турнире со сборной Словакии. Утром в понедельник команда провела первую тренировку в Пхенчхане.

Тренер нашей команды Харийс Витолиньш сообщил, что сборная будет играть в 7 защитников и 12 нападающих. Егор Яковлев и Илья Каблуков вероятно не выйдут на лед против словаков. По тому, кто не играет, до конца еще не решили, дайте нам пару дней, – цитирует "Р-Спорт" Витолиньша.– Но, да, вероятно, Яковлев и Каблуков на матч заявлены не будут"

Харийс Витолиньш коснулся роли нападающего Сергея Мозякина в предстоящем матче со словаками. " Мы знаем качества Мозякина, знаем, что он хорош в большинстве, — сказал Мозякин. — Сама идея наша — его подставлять в большинстве, при этом в игре держать его в тонусе. Игровое время у него уйдет с привычных двадцати минут, но где-то двенадцать минут у него будет. И в нужный момент мы надеемся на его бросок, правильное решение. Он эту ситуацию, что начинает тринадцатым, правильно воспринимает, мы же на Олимпиаду приехали, а не какой-то турнир. Все хотят показать себя с лучшей стороны" – приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".

Витолиньш сказал, что сборная вполне комфортно чувствует себя на Играх." Первая тренировка на олимпийском льду прошла интенсивно, нужно было разбегаться, продышаться. Пару игр, и мы втянемся. Главные конкуренты в борьбе за золото? Все команды. Просто нам надо в свой хоккей играть, не допускать недооценки. Понятно, что акцент мы больше делаем на своей игре, главное, самим не ошибаться. Нет, по первым суткам мы не почувствовали, что находимся в стане врага, ничего такого. Все очень комфортно".