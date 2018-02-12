Пентагон считает российские войска помехой в борьбе с ИГ

В Пентагоне уверены, что присутствие российских военных в Сирии затрудняет борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), передает РИА Новости.

В отчете генерального инспектора минобороны США, американские военные проанализировали действия российских Вооруженных сил на территории Сирии с октября по декабрь 2017 года. Так, в Пентагоне снова отметили "опасные маневры" российских самолетов около американских боевых воздушных судов. В американском военном ведомстве считают, что действия российских военных провоцировали "нарастание риска непреднамеренного обстрела".

Также в минобороны США обеспокоены призывами Москвы и Дамаска к международной коалиции завершить военную операцию на сирийской территории.

Американские военные полагают, что для прекращения военной операции в Сирии на западную коалицию будет оказано давление по дипломатическим и военным каналам.

Как известно, в 2014 году западная коалиция во главе с США без разрешения официального Дамаска начала военную операцию на территории Сирии.

Совет Безопасности ООН также не давал США разрешение на проведение военных действий в Сирии. При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис утверждает, что американское военное присутствие в Сирии законно, так как ООН принимала резолюции, направленные против ИГ (запрещена в РФ).

Между тем в Минобороны России заявили ранее, что большинство сближений российских и американских самолетов в Сирии связаны с попытками американской авиации помешать уничтожению боевиков.