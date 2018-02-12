В Москве из-за авиакатастрофы отменили развлекательные мероприятия на Масленицу

В столице в связи с крушением Ан-148 отменены все развлекательные мероприятия, которые должны были состояться сегодня на фестивале "Московская Масленица". Как сообщает РИА Новости, по обычному графику проведут образовательные мастер-классы. Также будут работать торговые и ресторанные шале.

Сегодня начинается Масленичная неделя. Для православных она является последней, подготовительной, неделей перед Великим постом. До 18 февраля в центре города будут открыты 25 площадок, где можно будет поучаствовать в разных представлениях и мастер-классах. Перед посетителями выступят театры со всей России — номинанты и лауреаты премии "Золотой маска".

Москвичи и гости столицы смогут попробовать 170 видов блинов, в том числе из кедровой, гречневой, рисовой и черемуховой муки, а также блюда по рецептам кухонь народов России и мира: корейские пянсе и кимчи, вьетнамские нэмы, кавказские кутабы, татарскую губадию. Изюминкой этого года станут разноцветные блины, приготовленные с использованием натуральных красителей: свеклы, шпината и даже угля.

А Патриарший Свято-Данилов монастырь вместе с общественным движением "Курский вокзал. Бездомные, дети" проведет благотворительную акцию "Добрая масленица". Все желающие смогут испечь блины и передать их фонду. Добровольцы уже запустили в соцсетях флешмоб — публикуют фото свежеиспеченных блинов, которые они готовят в помощь нуждающимся. Как сообщает ТАСС, ежедневно блины собирают в пункте при храме Апостола Иакова в Казенной Слободе неподалеку от Курского вокзала. Раздавать блины бездомным будут каждый вечер раздавать на вокзалах, а днем — в пункте при храме.