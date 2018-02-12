Екатерина Боброва: восхищаюсь Алиной Загитовой

Фигуристы из России заняли второе место в командном турнире. Капитан нашей команды Екатерина Боброва высоко оценила выступление товарищей.

" Мы рады быть здесь, это исчерпывающий ответ. Серебро Олимпиады — очень круто. У нас молодая команда, и я горжусь быть ее капитаном. Я самая опытная из девушек, люблю всех опекать, поддерживать! Больше с Женей Медведевой всегда общалась, с Алиной просто не пересекались, вот сейчас увиделись. Я не представляю, как 15-летняя девочка выступает на Олимпиаде. Я в 15 лет вообще не понимала, что происходит. Желаю ей удачи!", — приводит "Спорт-Экспресс" слова олимпийской чемпионки Сочи Екатерины Бобровой.

Екатерина отметила выступления Евгении Медведевой и Михаила Коляды." Мы очень близки с Медведевой. Скажу честно, я молилась за Женю. Было важно, чтобы она почувствовала уверенность перед личными выступлениями. Когда выступал Михаил Коляда, то смотрели его прокат в самолете, потому что летели в Корею со сбора в Японии, — сказала Боброва. — Может быть, из-за отсутствия командного духа в тот момент вышло так, как вышло".

Екатерина Боброва выразила соболезнования погибшим в авиакатастрофе в Московской области. " В нашей стране ночью произошла катастрофа. Разбился самолет. Погибли люди. Как капитан хочу выразить соболезнования всем родным и близким погибших. Рядом с этим все меркнет. Выходя на лед, мы думали об этом. Скорбим".