Спасите ребенка: Владик живет и может умереть в больнице

Трехлетний Владик вынужден жить в больнице. А все потому, что дома он может погибнуть. У него смертельный диагноз – апластическая врожденная анемия и врожденный дискератоз. Это страшное генетическое заболевание, которое разрушает Влада изнутри. Жизнь малыша постоянно под угрозой. Болезнь приносит настоящие муки, все тело Влада покрыто синяками, а малейший ушиб может спровоцировать кровотечение и опухоль. Продолжительность жизни с таким диагнозом катастрофически мала… Единственный способ спасти мальчика от этой страшной болезни – проведение трансплантации костного мозга (ТКМ) стоимостью 12 646 393 рубля. Обычной семье из Курска никогда не собрать столько денег, а у Владика времени больше нет!

Ему срочно нужна ваша помощь!

Помочь Владу

Влад появился на свет в апреле 2014 года. Первый и долгожданный малыш на последней неделе беременности перестал шевелиться. Врачам пришлось делать кесарево сечение. Родители были невероятно счастливы, когда увидели своего улыбчивого и крепкого сыночка.

Но когда малышу исполнился годик, у него внезапно отслоилась сетчатка на одном глазу, а еще через некоторое время начался ужасный стоматит. Никто еще не подозревал, что это симптомы ужасного заболевания. Контрольный анализ крови показал, что у малыша количество тромбоцитов снизилось до 14 тысяч единиц (вместо положенных в этом возрасте 180-320 тысяч). Сомнений больше не было – это смертельный диагноз апластическая врожденная анемия и врожденный дискератоз.

Жизнь малыша постоянно под угрозой. Любой вирус опасен для него. Владик медленно умирает. Единственный вариант лечения — трансплантация костного мозга с последующей длительной и сложной реабилитацией. В России поиски донора продолжаются уже два года. Но времени на успешное лечение остается с каждым днем все меньше. В Израиле донора уже нашли и готовы принять мальчика, но стоимость лечения просто заоблачная – 12 646 393 рубля.

Помочь Владу можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша"

Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:

Расчетный счет в "Cбербанке"

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счет банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Косорукова Влада"