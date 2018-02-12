"Все вранье". Бывший депутат заявил, что не избивал DJ Smash

Бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев заявил, что не ломал челюсть DJ Smash (Андрею Ширману) и непричастен к драке в баре, где все это и произошло. В своем Facebook он написал, что информация об этом "вранье" и дискредитирует его.

Телепнев заявил, что хорошо относится к DJ Smash и его творчеству, при встрече же в пермском баре экс-депутат всего лишь сделал пару фотографий с музыкантом.

По версии Ширмана, Телепнев получил отказ на просьбу о фото и выразил свое расстройство побоями – он оттащил музыканта от барной стойки, ударил его в висок, а потом уже стал добивать ногами.

В травмпункте у DJ Smash зафиксировали побои и открытый перелом челюсти.

Между тем, креативный директор бара Данил Гурянов подтвердил РИА Новости информацию о произошедшей драке, однако не знает, кто именно избил музыканта. Записи с видеокамер переданы в полицию и представителями DJ Smash.