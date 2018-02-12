Героическая учительница из Перми вышла из больницы

Учительница Наталья Шагулина, пострадавшая при поножовщине в пермской школе, выразила благодарность сотрудникам городской клинической больницы №4 за свое выздоровление. Женщина провела в больнице четыре недели и 12 февраля была выписана.

"Хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что спасли мне жизнь. Говорю "СПАСИБО" всем сотрудникам", — цитирует благодарственное письмо РИА Новости.

По оценкам медиков, Наталья чувствует себя хорошо, однако на работу ей выходить пока рано. "Женщина выписана из больницы, но будет посещать дневной стационар", — пояснили в больнице.

ЧП в пермской школе произошло 15 января. Двое подростков пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в класс, они нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Наталья Шагулина пыталась закрыть детей собой и была тяжело ранена. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО.