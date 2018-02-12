Скелетонист Трегубов отреагировал на поведение американцев и британцев

Скелетонист из России Никита Трегубов готовится к олимпийскому турниру. Никита обратил внимание на странность поведения некоторых коллег.

Никита Требугов заявил, что американские и британские скелетонисты перестали с ним здороваться. По мнению Трегубова подобное поведение связано с политикой. "С латышами Дукурсами общаемся. Американцы. со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли они... Мог ли перейти когда-то дорогу американцам? Не было ничего такого. Просто они политически против нас настроены. Юниоры здоровались, а вот эти, на Кубке мира, – нет. Ну и ладно. Мне без разницы", — цитирует Никиту Трегубова "Спорт-экспресс".

Соревнования скелетонистов начнутся 15 февраля. В олимпийском турнире выступят Никита Трегубов и Владислав Марченков. Олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков был оправдан CAS, но не получил приглашения МОК на Игры в Пхенчхане.