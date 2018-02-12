Легенды хоккея провели благотворительный матч в Норильске

Спортивные соревнования высочайшего уровня проходят в Норильске редко. Истории о суровом климате и специфическом географическом положении слышали во всех уголках нашей страны. С визитами в заполярный город прилетают в основном работники горно-металлургического комплекса. Именитые спортсмены же здесь бывают не так часто. Однако четверг, 8 февраля, стал для Норильска настоящим спортивным праздником.

На благотворительный матч с командой Ночной хоккейной лиги Норильска прилетела команда "Легенды хоккея". Как и в прошлом году, норильчане получили возможность воочию увидеть людей, на игре которых выросло и влюбилось в спорт не одно поколение детей. Компания "Норникель", выступившая главным спонсором мероприятия, ежегодно выделяет порядка 50 миллионов рублей на помощь ветеранам отечественного хоккея, а также поддерживает и является инициатором многих других спортивных инициатив.

"Как "Норникель", так и я лично занимаюсь благотворительностью, потому что среду вокруг себя нужно облагораживать, — рассказал глава попечительского совета Фонда любительского хоккея "Ночная хоккейная лига", президент "Норникеля" Владимир Потанин. — Все успешные люди, будь то мелкие бизнесмены, будь то крупные бизнесмены, должны помогать своему городу, подъезду, селению. А что касается непосредственно благотворительного хоккейного матча, то, во-первых, красиво. Это праздник, душа поет!"

Владимир Потанин не только занимается благотворительностью, но и сам выступает за команду "Легенды хоккея". В 2016 и 2017 годах он стал обладателем "Кубка Легенд", выступая в основном составе команды ЦСКА. С каждым турниром, с каждым матчем Потанин чувствует себя на льду все увереннее, а помогают ему такие звезды как Павел Буре, Сергей Федоров, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и многие другие. Безусловно, приезд именитых спортсменов в Норильск не мог ограничиться гала-матчем. Сперва легенды провели мастер-класс для юных хоккеистов, а затем ответили на вопросы тех, кто постарше. На встрече с болельщиками спортсмены честно делились воспоминаниями, откровениями и планами на будущее.

"Достаточно серьезный интерес, квалифицированные вопросы. Нам было очень интересно отвечать на них, — рассказывает трехкратный чемпион мира Сергей Федоров. — В первую очередь, мы приехали сюда для болельщиков, популяризации хоккея. Для нас очень важна пропаганда спорта и здорового образа жизни".

Пожалуй, лишь на один вопрос звезды хоккея так и не смогли дать четкого ответа. Норильчане напомнили результат прошлогоднего гала-матча (11:5 в пользу легенд), а затем поинтересовались, на сколько процентов готовы выложиться звезды, чтобы игра получилась более равной? Но профессионал и в Норильске остается профессионалом. "Легенды хоккея" не собирались играть в поддавки, радуя переполненные трибуны "Арктики" обилием заброшенных шайб и красивых комбинаций. Особенно выделялась пара нападающих Потанин-Буре. Хоккеисты по несколько раз отличились с передач друг друга.

"Мы рады, что у нас появилась возможность вживую увидеть игру спортсменов такой величины. Мне 49 лет, я помню почти всех этих ребят, кроме, наверно, Якушева, — делится впечатлениями норильчанин Андрей Фадеев. — Могу сказать, что все находятся в отличной форме, ничуть не сбавили и радуют нас своей игрой. Конечно, выделяется Буре, не зря его называют "ракетой". Но нужно сказать, что и норильские ребята молодцы, оказывают сопротивление".

Команда НХЛ Норильска билась до последнего и сумела отличиться трижды, но итоговую победу заслуженно одержали "Легенды хоккея" — 13:3. Сумма, полученная от добровольных взносов и продажи пригласительных билетов, была удвоена "Норникелем" и передана детским хоккейным клубам Норильска и Дудинки. Сертификаты юным спортсменам вручил Владимир Потанин. После церемонии закрытия матча трибуны "Арктики" еще долго не хотели отпускать хоккеистов в раздевалки. Матч только-только завершился, а норильчане уже ждут следующего визита легенд в свой город.