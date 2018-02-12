В ЯНАО пьяный подросток угрожал ножом учителю

Ученик школы-интерната в Белоярске ЯНАО угрожал учителю ножом – информацию об этом проверяет полиция.

По данным местных СМИ, это случилось в ночь на 9 февраля. 14-летний ученик в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ЧП подростка разоружили, никто не пострадал.

В самой школе-интернате отрицают факт инцидента, сообщает ТАСС.