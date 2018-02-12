"Саратовские авиалинии" приостановили полеты Ан-148

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" приостановила эксплуатацию самолетов Ан-148. Такое решение принято после крушения лайнера, который летел из Москвы в Орск 11 февраля.

"Заранее приносим извинения за корректировки в расписании авиарейсов", — цитирует ТАСС сообщение перевозчика.

Как добавили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" перед вылетом в Орск прошел необходимую проверку, отклонений не было выявлено.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился через несколько минут после взлета из московского аэропорта Домодедово 11 февраля. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не выжил.